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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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19.10.2026 09:58:21

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

Fresenius Medical Care
36.14 CHF -1.62%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Dialyse-Spezialisten dürften schwach ausgefallen sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er prognostiziert ein stagnierendes organisches Umsatzwachstum sowie einen Rückgang des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebit) um 9 Prozent zu konstanten Wechselkursen./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
39.07 € 		Abst. Kursziel*:
2.38%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
39.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.35%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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07:13 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
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