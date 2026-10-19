Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Dialyse-Spezialisten dürften schwach ausgefallen sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er prognostiziert ein stagnierendes organisches Umsatzwachstum sowie einen Rückgang des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebit) um 9 Prozent zu konstanten Wechselkursen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.07 €
|
Abst. Kursziel*:
2.38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.35%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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Aktien in diesem Artikel
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