Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das Management des Dialysespezialisten habe die geschäftlichen Risiken betont, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierbei gehe es um eine temporäre zusätzliche Erstattungsregelung im US-Gesundheitssystem Medicare. Adlington nannte eine Belastung in Höhe von 300 bis 350 Millionen Euro.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:16 Uhr 0.2 Prozent im Minus bei 38.96 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 17.09 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 53’918 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 0.6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT



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