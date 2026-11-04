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04.11.2026 09:33:04
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Underweight
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das Management des Dialysespezialisten habe die geschäftlichen Risiken betont, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierbei gehe es um eine temporäre zusätzliche Erstattungsregelung im US-Gesundheitssystem Medicare. Adlington nannte eine Belastung in Höhe von 300 bis 350 Millionen Euro.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:16 Uhr 0.2 Prozent im Minus bei 38.96 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 17.09 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 53’918 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 0.6 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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