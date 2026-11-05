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KI-Geschäft über Dealflow 05.11.2026 03:38:24

Aktien von Goldman Sachs und JPMorgan: Werden die Grossbanken zunehmend zu KI-Titeln?

Aktien von Goldman Sachs und JPMorgan: Werden die Grossbanken zunehmend zu KI-Titeln?

Die Banken sprechen über KI und mischen bei Grossbörsengängen mit, doch in den Bilanzen von Goldman Sachs und JPMorgan fehlt der Beleg noch.

  • Eine Venture-Chefin sieht Grossbanken als Profiteure des KI-Ausbaus
  • Der Anthropic-Börsengang könnte Goldman Sachs und JPMorgan Aufträge bringen
  • Analysten bleiben bei Goldman Sachs gespalten zwischen Buy und Hold

Goldman Sachs und JPMorgan entwickeln sich nach Einschätzung von Momei Qu, Leiterin Venture Investments bei PSP Growth, zu Aktien im Bereich künstliche Intelligenz. Die Verbindung laufe über Finanzierung und Beteiligung an Transaktionen, in den Gewinnen zeige sie sich aber noch nicht. Für Anleger von Goldman Sachs stellt sich damit die Frage, wie viel KI-Geschäft tatsächlich in den Zahlen steckt.

Qu sieht KI-Verbindung der Banken

Qu sagte Mitte Oktober in Bloombergs "The Close", Banken verbänden sich über Finanzierung und Beteiligung an Transaktionen mit dem KI-Ausbau. Das zeige sich in den Aussagen der Institute, aber noch nicht in den gemeldeten Zahlen. Sie nannte Kreditfinanzierungen für den Ausbau sowie die Beteiligung an möglichen Börsengängen und Übernahmen. Bei mehr Übernahmen erwartet sie eine zentrale Rolle der Banken.

Dazu passt die Einschätzung von Herman Chan, Analyst bei Bloomberg Intelligence. Der Anthropic-Börsengang könnte demnach Goldman Sachs und Morgan Stanley Vorteile verschaffen. Banken strukturierten zudem Anleihen zur Finanzierung von Rechenzentren, weshalb eine langsamere KI-Investition die Gebührenerlöse mindern könnte. Die These trägt also in beide Richtungen: Sie hängt davon ab, dass der KI-Ausbau anhält.

Goldman Sachs: Zahlen zeigen Dealgeschäft

Goldman Sachs meldete Mitte Oktober für das dritte Quartal Nettoerlöse von 18,68 Milliarden US-Dollar, 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Gewinn je Aktie lag bei 17,01 US-Dollar nach 12,25 US-Dollar im Vorjahresquartal. Die Gebühren im Investmentbanking stiegen laut Mitteilung um 21 Prozent auf 3,22 Milliarden US-Dollar.

Das Geschäft mit Aktienemissionen wuchs um 43 Prozent, getragen von höheren Erlösen aus Börsengängen und Folgeemissionen. Genau dieses Geschäft würde ein Grossbörsengang weiter beleben. Der Auftragsbestand im Investmentbanking sank allerdings gegenüber Ende des zweiten Quartals. Ob KI-Transaktionen diese Lücke füllen, bleibt offen. Qu zufolge zeigt sich die KI-Verbindung noch nicht in den gemeldeten Zahlen.

JPMorgan und Anthropic: Rolle im Börsengang

JPMorgan steigerte im dritten Quartal den Gewinn je Aktie auf 5,57 US-Dollar nach 5,07 US-Dollar im Vorjahr. Die Investmentbanking-Gebühren erreichten 3,0 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 14 Prozent, wie die Bank mitteilte.

Bloomberg berichtete am Dienstag vergangener Woche, Anthropic habe JPMorgan mit dem US-Privatanlegerverkauf im Börsengang betraut. Laut dem Bericht führen Goldman Sachs und Morgan Stanley das Angebot, das Anthropic Ende Oktober öffentlich eingereicht hat. Beide Häuser sind damit an dem Vorhaben beteiligt.

Bei Goldman Sachs bleibt das Analystenbild laut TipRanks gemischt: Der Konsens lautet Buy bei neun Buy- und acht Hold-Einstufungen, das mittlere Kursziel liegt bei 1'095,69 US-Dollar. Freedom Capital Markets stufte die Aktie kürzlich von Hold auf Buy hoch. Das Haus nannte ein Kursziel von 1'100 US-Dollar.

Goldman Sachs und JPMorgan: Was die KI-These für Anleger bedeutet

Für Anleger ergibt sich daraus vor allem eine Frage der Gewichtung. Solange sich die KI-Verbindung nicht in den Zahlen zeigt, ruht die Bewertung von Goldman Sachs und JPMorgan auf dem klassischen Geschäft mit Emissionen, Übernahmen und Handel. Das KI-Thema wirkt bei beiden Banken eher wie eine zusätzliche Option. Wer über die Institute am KI-Ausbau teilhaben will, kauft damit indirekt ein stark vom Kapitalmarkt abhängiges Geschäft und keinen reinen Technologiewert.

Die beiden Häuser bieten dabei unterschiedliche Hebel. Goldman Sachs ist stärker vom Investmentbanking abhängig und führt den Anthropic-Börsengang gemeinsam mit Morgan Stanley an. Ein erfolgreicher Grossbörsengang würde dort direkt im Emissionsgeschäft ankommen, das im dritten Quartal bereits um 43 Prozent wuchs. JPMorgan ist breiter aufgestellt und übernimmt laut Bloomberg den Verkauf an US-Privatanleger. Das Institut profitiert weniger konzentriert von einzelnen Transaktionen, ist aber auch weniger anfällig, wenn das Dealgeschäft ins Stocken gerät.

Die Risiken liegen auf derselben Achse wie die Chancen. Der gesunkene Auftragsbestand bei Goldman Sachs zeigt, dass die Pipeline nicht automatisch weiter wächst. Verschiebt sich der Anthropic-Börsengang oder verlangsamen Technologiekonzerne ihre Investitionen in Rechenzentren, fallen Gebühren aus Emissionen und Anleihestrukturierung geringer aus. Anleger sollten deshalb die Bedingungen des Börsengangs, die Entwicklung des Auftragsbestands und Aussagen zur KI-Finanzierung bei den nächsten Quartalszahlen im Blick behalten.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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