Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
10.08.2026 10:02:24
DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47.93 EUR wert. Bei einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.086 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die gehaltenen Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere wären am 07.08.2026 87.73 EUR wert, da der Schlussstand 42.05 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12.27 Prozent abgenommen.
Fresenius Medical Care (FMC) St wurde am Markt mit 11.19 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
15:31
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15:31
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Equal Weight-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Underweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co. (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Goldman Sachs Group Inc.: Neutral-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.