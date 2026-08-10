DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47.93 EUR wert. Bei einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.086 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die gehaltenen Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere wären am 07.08.2026 87.73 EUR wert, da der Schlussstand 42.05 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12.27 Prozent abgenommen.

Fresenius Medical Care (FMC) St wurde am Markt mit 11.19 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch