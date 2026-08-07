24/5-Handel mit Plus500: Handeln Sie rund um die Uhr an den US-Märkten

Mit demhaben Sie während der gesamten Handelswoche kontinuierlich Zugang zu ausgewählten Finanzinstrumenten - von(Montag 00:00 Uhr UTC bis Samstag 00:00 Uhr UTC) - und profitieren so von grösserer Flexibilität, um auf Marktentwicklungen zu reagieren.

In diesem Leitfaden wird erläutert, wie der 24/5-Handel funktioniert, wie er sich von den regulären Handelszeiten unterscheidet und welche wesentlichen Vorteile und Risiken Sie vor dem Handel berücksichtigen sollten.

TL;DR

Der 24/5-Handel bietet während der Handelswoche von Sonntag 20:00 Uhr ET bis Freitag 20:00 Uhr ET nahezu rund um die Uhr Zugang zu ausgewählten Märkten.

Er geht über den herkömmlichen Handel mit verlängerten Handelszeiten hinaus, da die Lücken zwischen den Handelssitzungen beseitigt werden und somit auch während der Nachthandelssitzung Zugang besteht.

Händler können in Echtzeit auf globale Nachrichten, Gewinnmeldungen und wirtschaftliche Ereignisse reagieren.

Das Angebot umfasst derzeit ausgewählte CFDs auf US-Aktien, wobei die Liste auf andere Anlageklassen ausgeweitet wird.

Handelsbedingungen wie Liquidität, Volatilität und Spreads können ausserhalb der regulären Handelszeiten variieren.

Was ist der 24/5-Handel?

Der Begriff "24/5-Handel" bezeichnet die Möglichkeit, Finanzinstrumente während der Handelswoche kontinuierlich vor und nach den regulären Handelszeiten zu handeln, und zwar von Sonntag 20:00 Uhr ET bis Freitag 20:00 Uhr ET (Montag 00:00 Uhr UTC bis Samstag 00:00 Uhr UTC). Dadurch werden die Lücken beseitigt, die beim herkömmlichen Handel mit verlängerten Handelszeiten bestehen, und es wird an Werktagen ein nahezu rund um die Uhr verfügbarer Zugang ermöglicht.

Eine Handelssitzung ist der spezifische Zeitraum, in dem an einem Markt aktiv gehandelt wird. Die zentrale US-Handelssitzung, die weitgehend von der New York Stock Exchange bestimmt wird, dauert von 09:30 bis 16:00 Uhr ET. Der herkömmliche Handel mit verlängerten Handelszeiten umfasst zusätzlich eine Vorbörsensitzung (04:00 bis 09:30 Uhr ET) und eine Nachbörsensitzung (16:00 bis 20:00 Uhr ET). Der 24/5-Handel fügt die Nachtsitzung zwischen 20:00 und 04:00 Uhr ET hinzu, sodass an Werktagen ein durchgehender Zugang gewährleistet ist.

Inwiefern unterscheidet sich der 24/5-Handel von den regulären Handelszeiten?

Die regulären Handelszeiten beschränken sich auf die offizielle US-Handelssitzung, während der 24/5-Handel den Zugang auf nahezu die gesamte Handelswoche ausweitet. So können Händler sofort auf marktbewegende Ereignisse reagieren, sobald diese eintreten, anstatt auf die nächste Markteröffnung zu warten.

Funktionalität Reguläre Handelszeiten 24/5-Handel Verfügbarkeiten Beschränkt auf die üblichen US-Börsenzeiten Durchgehender Handel an Werktagen Handelszeiten (ET) 09:30 - 16:00 ET Sonntag 20:00 ET bis Freitag 20:00 ET Marktzugang Nur Haupthandelsphase Beinhaltet Zugang ausserhalb der Handelszeiten Flexibilität Fester Zeitplan Hohe Flexibilität über Zeitzonen hinweg Reaktion auf Nachrichten In der Regel bei Marktöffnung besonders ausgeprägt Schnellere Reaktion auf globale Ereignisse Liquidität In der Regel höher In der Regel geringer und ungleichmässig ausserhalb der Spitzenzeiten Volatilität Im Allgemeinen stabiler Kann ausserhalb der Handelszeiten höher ausfallen



Entdecken Sie die Plattform von Plus500

CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko

Was sind die Vorteile des CFD-Handels rund um die Uhr an fünf Tagen in der Woche?

Der CFD-Handel rund um die Uhr bietet Flexibilität für Trader, die auch ausserhalb der üblichen Handelszeiten an den Märkten aktiv sein möchten. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

Reagieren Sie zeitnah auf Marktbewegungen: Wichtige Ereignisse wie weltweite Nachrichten, Gewinnmeldungen und Wirtschaftsdaten finden oft ausserhalb der üblichen US-Handelszeiten statt. Dank des Zugangs rund um die Uhr an fünf Tagen in der Woche können Sie sofort reagieren, ohne auf die nächste Handelssitzung warten zu müssen.

Wichtige Ereignisse wie weltweite Nachrichten, Gewinnmeldungen und Wirtschaftsdaten finden oft ausserhalb der üblichen US-Handelszeiten statt. Dank des Zugangs rund um die Uhr an fünf Tagen in der Woche können Sie sofort reagieren, ohne auf die nächste Handelssitzung warten zu müssen. Handeln Sie nach Ihren eigenen Vorstellungen: Verlängerte Handelszeiten geben Ihnen die Freiheit, an den Märkten aktiv zu werden, wann es Ihrer Zeitzone oder Ihrem Zeitplan am besten entspricht.

Verlängerte Handelszeiten geben Ihnen die Freiheit, an den Märkten aktiv zu werden, wann es Ihrer Zeitzone oder Ihrem Zeitplan am besten entspricht. Erschliessen Sie sich mehr potenzielle Chancen: Der Zugang rund um die Uhr ermöglicht es Ihnen, von einem breiteren Spektrum an Marktbedingungen zu profitieren - von Bewegungen über Nacht bis hin zu frühen Trendwenden.

Welche Risiken birgt der 24/5-Handel?

Der Handel ausserhalb der üblichen Handelszeiten kann mit zusätzlichen Risiken verbunden sein, die Anleger kennen sollten, bevor sie diese Möglichkeit nutzen:

Geringere Liquidität: Geringere Handelsvolumina an bestimmten Märkten können die Ausführung einiger Geschäfte erschweren und sich auf den Handelspreis auswirken.

Geringere Handelsvolumina an bestimmten Märkten können die Ausführung einiger Geschäfte erschweren und sich auf den Handelspreis auswirken. Erhöhte Kursvolatilität: Aufgrund der geringeren Liquidität kann es ausserhalb der Handelszeiten zu stärkeren Kursschwankungen kommen.

Aufgrund der geringeren Liquidität kann es ausserhalb der Handelszeiten zu stärkeren Kursschwankungen kommen. Grössere Spreads: Eine geringere Handelsaktivität kann zu einer Ausweitung des Spreads zwischen Geld- und Briefkurs führen.

Sie sollten sich ausserdem des Risikos bewusst sein, im vor- und nachbörslichen Handel aus der Position gedrängt zu werden. Anleger, die im nachbörslichen Handel mit Aktien handeln, können durch Margin Calls oder ausgelöste Stopps aus der Position gedrängt werden, was sie dem Risiko von Kurslücken aussetzen kann, wenn kein garantierter Stopp vorhanden ist. CFDs sind komplexe, gehebelte Instrumente, und der Hebel kann das Risiko von Kursschwankungen erhöhen, was sowohl potenzielle Gewinne als auch potenzielle Verluste vergrössert. Jede Position kann zu einem Gewinn oder einem Verlust führen.

Wie funktioniert der 24/5-CFD-Handel bei Plus500?

Der 24/5-CFD-Handel ist direkt in die Plus500-Plattform integriert, sodass kein separater Handelsmodus erforderlich ist. Die unterstützten Instrumente sind während der gesamten Handelswoche durchgehend verfügbar, und Preisgestaltung, Margen sowie das Risikomanagement werden an die verlängerte Verfügbarkeit angepasst.

Die Ausführung kann durch Faktoren wie Liquidität und Volatilität beeinflusst werden, die ausserhalb der Hauptmarktzeiten variieren können. Die unterstützten Instrumente sind innerhalb der Plattform deutlich gekennzeichnet, sodass Sie vor der Eröffnung einer Position jederzeit die instrumentspezifischen Handelszeiten überprüfen können.

Beim Handel mit diesen CFDs fallen Spreads und andere Gebühren an, und es können zusätzliche Gebühren anfallen.

Welche CFDs können Sie bei Plus500 24/5 handeln?

Plus500 baut sein 24/5-CFD-Angebot schrittweise auf verschiedene Anlageklassen aus. Derzeit umfasst das Angebot:

CFDs auf US-Aktien (ausgewählte Instrumente, Liste wird erweitert)

(ausgewählte Instrumente, Liste wird erweitert) Wichtige Indizes

Devisenpaare

Rohstoffe

Nicht alle Finanzinstrumente stehen für den Handel rund um die Uhr an fünf Tagen in der Woche zur Verfügung. Die Handelsbedingungen können je nach Wertpapier und Region variieren. Sie sollten daher stets die instrumentspezifischen Handelszeiten auf der Plattform überprüfen. Wenn Sie noch keine Erfahrung mit dem Handel haben, ist das kostenlose und unbegrenzte Demokonto von Plus500 der empfohlene Einstieg, um sich mit dem Verhalten dieser Finanzinstrumente ausserhalb der regulären Handelszeiten vertraut zu machen, bevor Sie mit echtem Geld handeln.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Der 24/5-Handel ermöglicht einen kontinuierlichen Zugang zu ausgewählten Märkten von Sonntag 20:00 Uhr ET bis Freitag 20:00 Uhr ET (Montag 00:00 Uhr UTC bis Samstag 00:00 Uhr UTC).

Er geht über den herkömmlichen Handel mit verlängerten Handelszeiten hinaus, indem er Lücken zwischen den Handelssitzungen beseitigt und eine Nachthandelssitzung hinzufügt.

Händler können in Echtzeit auf globale Nachrichten, Unternehmensergebnisse und wirtschaftliche Ereignisse reagieren.

Das Angebot umfasst derzeit ausgewählte CFDs auf US-Aktien und wird kontinuierlich auf weitere Instrumente ausgeweitet.

Bedingungen wie Liquidität, Volatilität und Spreads können ausserhalb der regulären Handelszeiten variieren, und Positionen können im vor- und nachbörslichen Handel geschlossen werden.

FAQs

Was ist der 24/5-Handel?

Mit dem 24/5-Handel können Sie ausgewählte Instrumente während der Handelswoche durchgehend handeln, und zwar von Sonntag 20:00 Uhr ET bis Freitag 20:00 Uhr ET (Montag 00:00 Uhr UTC bis Samstag 00:00 Uhr UTC), ohne an die üblichen Börsenöffnungszeiten gebunden zu sein.

Inwiefern unterscheidet sich der 24/5-Handel vom Handel mit verlängerten Handelszeiten?

Der Handel mit verlängerten Handelszeiten umfasst in der Regel nur die Vorbörse und den Nachbörsenhandel, während der 24/5-Handel während der gesamten Handelswoche, einschliesslich der Nachthandelssitzung, nahezu rund um die Uhr Zugang bietet.

Welche Finanzinstrumente stehen für den 24/5-Handel zur Verfügung?

Der Handel rund um die Uhr ist derzeit für ausgewählte CFDs auf US-Aktien verfügbar; eine Ausweitung auf weitere Instrumente wie Indizes, Devisen und Rohstoffe ist geplant.

Muss ich den Modus wechseln, um 24/5 zu handeln?

Nein. Der 24/5-Handel ist vollständig in die Plus500-Plattform integriert, sodass Sie die unterstützten Instrumente ohne separaten Handelsmodus handeln können.

Gibt es Risiken beim Handel ausserhalb der regulären Handelszeiten? p> Ja. Der Handel ausserhalb der regulären Handelszeiten kann im Vergleich zu den regulären Handelszeiten mit einer geringeren Liquidität, einer höheren Volatilität und grösseren Spreads verbunden sein, und Positionen können im vor- und nachbörslichen Handel geschlossen werden.



Erfahren Sie mehr über den 24/5-Handel auf der Plus500-Plattform

CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko