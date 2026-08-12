ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB von 70 auf 80 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Alasdair Leslie bleibt für Europas Kapitalgüterhersteller mit Blick auf das zweite Halbjahr und darüber hinaus optimistisch. Die Nachfrage nach Rechenzentren übertreffe weiter die Erwartungen, der Auftragsbestand steige sprunghaft und die sich bessernde Preise-Kosten-Relation sollte die Margen stützen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem nehme die Branchendynamik auch außerhalb des Bereichs Künstliche Intelligenz (KI) Fahrt auf. Seine "Top Picks" sind Siemens, Schneider Electric, Siemens Energy, Atlas Copco und Rexel. Prysmian stufte er mit Verweis auf die starke Kursentwicklung der Aktie auf "Market Perform" ab./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
80.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
83.48 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-4.17%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
83.58 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.29%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
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|Angespannte Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
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|Bernstein Research
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|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
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|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
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|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
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|Deutsche Bank AG
|21.07.26
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