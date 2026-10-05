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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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05.10.2026
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06.10.2026 06:57:00

Schneider Electric Neutral

Schneider Electric
254.19 CHF -9.83%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Schneider-Electric-Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 345 auf 310 Euro gesenkt. Phil Buller verwies am Montag auf die vom Technologiekonzern angekündigte Übernahme von PTC. Der US-Softwarespezialist sei zwar ein guter Vermögenswert, und der Kursrutsch von Schneider sei übertrieben. Allerdings sei die Aktie des französischen Unternehmens zuletzt auch schon stark gelaufen. Sein Anlagehintergrund habe bisher vor allem auf dem organischen Wachstum des Energiemanagementgeschäfts basiert. Mit dem Zukauf bauten die Franzosen indes den weniger attraktiven Industrieautomatisierungsbereich aus. Vor diesem Hintergrund bevorzugt Buller nun den Schneider-Konkurrenten Legrand./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 21:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
310.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
272.35 € 		Abst. Kursziel*:
13.82%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
274.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.12%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
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