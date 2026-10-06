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06.10.2026 10:07:01
NVIDIA-Aktie auf Rekordjagd: Rückt die 6-Billionen-Dollar-Marke in Reichweite?
Die NVIDIA-Aktie nimmt nach neuen Rekorden den nächsten Meilenstein ins Visier: Optionshändler sehen eine gute Chance auf einen Börsenwert von 6 Billionen US-Dollar.
- Optionshändler halten den nächsten Meilenstein für gut möglich
- Aktienrückkauf signalisiert laut Experten Vertrauen in die KI-Nachfrage
- Wird die NVIDIA-Aktie zum Taktgeber des Marktes?
Die NVIDIA-Aktie nähert sich einem Börsenwert von 6 Billionen US-Dollar. Laut der Preisgestaltung von Marktmachern auf Optionen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Marke bis Ende Oktober fällt, bei rund 50 Prozent.
Erst am Dienstag konnte der Anteilsschein an der NASDAQ ein neues Rekordhoch bei 240,10 US-Dollar verbuchen. Die Aktie stieg letztlich um 2,12 Prozent auf 238,90 US-Dollar und übertraf damit auch den bisherigen Schlussrekord. Auch Vorbörslich geht es weiter nach oben und das Papier gewinnt zeitweise 0,77 Prozent auf 240,74 US-Dollar.
Rückenwind liefert unter anderem der starke Ausblick für KI-Hardware: Der NVIDIA-Partner Foxconn steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal um 47 Prozent auf 3,03 Billionen Taiwan-Dollar und erwartet weiteres Wachstum im KI-Geschäft.
Rekord mit Gewicht im Index
Bereits am vergangenen Freitag schloss der NASDAQ 100 auf Rekordständen, getragen von NVIDIA mit dem ersten Rekord seit Mai. Die Aktie beendete damit sieben Wochen Seitwärtshandel. Diese Phase fiel in die Zeit rund um ein Treffen von Präsident Donald Trump mit Konzernchefs, die laut Trump die sogenannte Superintelligenz vorantreiben.
Das Gewicht des Konzerns ist enorm: Er macht 13 Prozent des NASDAQ und 8 Prozent des S&P 500 aus. Bewegungen der Aktie wirken damit unmittelbar auf Indexfonds und Marktstimmung.
NVIDIA-Aktie vor neuem Meilenstein? Was Optionshändler einpreisen
Der Börsenwert des KI-Chipkonzerns liegt nach dem Anstieg am Montag knapp unter 5,7 Billionen US-Dollar. Laut CNBC ergibt sich aus den Optionen mit Laufzeiten bis zu letzter Woche und dem 30. Oktober eine Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent für 6 Billionen US-Dollar bis Ende des Monats. Für den Verfall am 9. Oktober allein liege sie bei 13 Prozent, bis zum 18. Dezember bei etwa 67 Prozent.
Für die Marke von 7 Billionen US-Dollar implizieren die Optionspreise bis zum 20. November eine Chance von etwa 1 zu 16. Einige Call-Optionen handeln zudem mit höherer impliziter Volatilität als die entsprechenden Puts, was laut Barchart-Daten, die CNBC zitiert, auf Absicherung gegen steigende Kurse hindeute.
Rückkauf und Zahlenwerk von NVIDIA
Ende September teilte NVIDIA mit, der Verwaltungsrat habe weitere 150 Milliarden US-Dollar genehmigt. Das verbleibende Volumen steigt auf 235 Milliarden US-Dollar und soll bis zum Geschäftsjahr 2028 ausgeführt werden. Ben Emons von Highline Asset Management sieht laut CNBC darin einen Lichtblick, der Vertrauen in die langfristige KI-Nachfrage signalisiere.
Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 96,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 106 Prozent zum Vorjahr. Für das folgende Quartal peilt NVIDIA 108,0 Milliarden US-Dollar an, ohne Data-Center-Compute-Umsatz aus China.
Was die Optionspreise für Anleger bedeuten
Für Anleger bleibt NVIDIA damit einer der wichtigsten Taktgeber für den Gesamtmarkt. Die Optionsmärkte sehen die Marke von 6 Billionen US-Dollar bereits als durchaus realistisch an, während der milliardenschwere Aktienrückkauf laut Ben Emons zusätzlich Vertrauen in die anhaltend hohe KI-Nachfrage signalisiert. Gleichzeitig sorgt die hohe Gewichtung der NVIDIA-Aktie in den grossen Indizes dafür, dass weitere Kursgewinne oder Rücksetzer nicht nur für NVIDIA-Aktionäre relevant sind, sondern auch die Entwicklung von NASDAQ und S&P 500 spürbar beeinflussen können.
Entscheidend wird, ob die Aktie den Schwung aus dem Rekord in den Oktober trägt und die Optionsmärkte ihre Erwartungen bestätigen. Die nächsten Quartalszahlen stehen voraussichtlich Ende November an.
Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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