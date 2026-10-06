UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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06.10.2026 09:18:04
UBS-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie
JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kian Abouhossein hat sich das UBS-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
JPMorgan hat UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Kian Abouhossein aktualisierte am Montag mit Blick auf die Quartalszahlen am 28. Oktober sein Bewertungsmodell für das Schweizer Geldhaus. Er nahm geringfügige Änderungen an seinen bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) vor.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der UBS-Aktie zur Zeit der Analyse
Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:02 Uhr 0.6 Prozent im Plus bei 40.27 CHF. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 24.16 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 105’709 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 11.8 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 28.10.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 22:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 22:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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