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Aktie unter der Lupe 06.10.2026 09:18:11

Deutsche Bank-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Bank-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Deutsche Bank-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Deutsche Bank
29.28 CHF 2.06%
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Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Kian Abouhossein aktualisierte am Montag mit Blick auf die Quartalszahlen am 28. Oktober sein Bewertungsmodell. Er nahm geringfügige Änderungen an seinen bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) vor.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:02 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.3 Prozent auf 31.37 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 30.70 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 81’088 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 1.8 Prozent nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:26 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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