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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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Kapazitäten 06.10.2026 09:15:46

Nordex-Aktie fester: Neue Aufträge für Europa-Geschäft

Nordex-Aktie fester: Neue Aufträge für Europa-Geschäft

Nordex hat bis Ende September in Süd-, Mittel- und Osteuropa mehrere Aufträge zur Lieferung und Errichtung von insgesamt 35 Windenergieanlagen und einer Gesamtleistung von rund 228 Megawatt bekommen.

Nordex
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Die Verträge sind mit Serviceleistungen von bis zu 25 Jahren verbunden, wie Nordex mitteilte.

Die Nordex-Aktie legt via XETRA zeitweise um 0,22 Prozent zu auf 37,24 Euro.

DJG/rio/cln

DOW JONES

Weitere Links:

So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

Bildquelle: Nordex
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