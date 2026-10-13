Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’007 0.9%  SPI 19’817 0.8%  Dow 52’248 0.8%  DAX 25’302 0.1%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 6’183 -0.3%  Gold 4’178 0.1%  Bitcoin 69’246 1.6%  Dollar 0.8323 -0.3%  Öl 105.0 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Givaudan1064593Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Citigroup-Aktie gesucht: Wachstum stärker als erwartet
Nestlé-Aktie in Grün: Wasserdeal erhält EU-Genehmigung
Givaudan-Aktie springt kräftig an: Organisches Wachstum beschleunigt sich im dritten Quartal
Roche-Aktie gefragt: Stärkung von Pipeline gegen Fettleibigkeit mit Lizenzabkommen
Kryptomarkt nach dem Rücksetzer: Was gegen einen Crash wie 2025 spricht
Suche...
Plus500 Depot

Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

53.35
CHF
1.10
CHF
2.11 %
14:54:34
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2026 13:14:13

Fraport Buy

Fraport
53.87 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Passagieraufkommen sei im September dank des internationalen Geschäfts gestiegen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dagegen stehe die Entwicklung am Frankfurt Airport aufgrund hoher Treibstoffpreise und steigender Zinsen weiterhin unter Druck./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fraport AG Buy
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56.65 € 		Abst. Kursziel*:
50.04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.44%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:14 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Fraport Underweight Barclays Capital
30.09.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen