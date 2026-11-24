easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 715 Pence belassen. Das Vorsteuerergebnis habe die durchschnittliche Markterwartung merklich verfehlt, schrieb Harry J Gowers in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 habe der Billigflieger wegen der erwarteten Übernahme durch Apollo keine konkreten Ziele genannt./rob/edh/stw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Neutral
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7.15 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
6.89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
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