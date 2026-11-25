Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1740 auf 1745 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien europäischer Getränkehersteller seien im bisherigen Jahresverlauf um durchschnittlich 24 Prozent gestiegen, so stark, wie seit 2012 nicht mehr, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürften strukturelle und konjunkturelle Belastungen im Jahr 2027 anhalten./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.45 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19.40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
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|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
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|Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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20.11.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diageo-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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13.11.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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11.11.26
|Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
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