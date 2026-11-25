Diageo 20.89 CHF 0.70% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1740 auf 1745 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien europäischer Getränkehersteller seien im bisherigen Jahresverlauf um durchschnittlich 24 Prozent gestiegen, so stark, wie seit 2012 nicht mehr, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings dürften strukturelle und konjunkturelle Belastungen im Jahr 2027 anhalten./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.