ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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ams-OSRAM Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram anlässlich eines angekündigten Einstiegs von Samsung Display bei dem Halbleiterunternehmen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Franken belassen. Die Beteiligung des südkoreanischen Unternehmens mit 210 Millionen Euro über die Ausgabe von 10 Millionen neuer AMS-Osram-Aktien reduziere den Verschuldungsgrad der Österreicher, schrieb Craig A McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dies sei eine willkommene Lösung für ein Problem, das bisher einen Belastungsfaktor für die Aktie dargestellt habe./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Overweight
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21.70 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14.08 CHF
|
Abst. Kursziel*:
54.12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
13.71 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
58.27%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
Analysen zu ams-OSRAM AG
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|14.03
|16.05%
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|11:38
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|11:37
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|11:36
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AXA Buy
|11:35
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy
|11:26
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold
|11:26
|
Jefferies & Company Inc.
Meta Platforms Buy
|11:25
|
JP Morgan Chase & Co.
ams-OSRAM Overweight