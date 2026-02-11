flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
32.40CHF
-3.20CHF
-8.99 %
13:33:37
SWX
11.02.2026 12:29:57
flatexDEGIRO Hold
flatexDEGIRO
32.48 CHF -11.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien der Branche litten am Mittwoch unter der Einschätzung von Anlegern, dass Künstliche Intelligenz die Geschäftsmodelle etablierter Broker gefährden könne, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Am Markt rechne man mit einem zunehmenden Wettbewerbsdruck./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 06:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Hold
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.46%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
35.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.31%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
