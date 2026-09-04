flatexDEGIRO 33.94 CHF -3.79% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Die Geschäftskennziffern der europäischen Handelsplattformen für August hätten anhaltend ruhigen Handel im Vergleich zum ersten Halbjahr gezeigt, schrieb Christoph Greulich am Freitag. Juli und August hätten damit das typische Sommermuster aufgewiesen./ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 15:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.