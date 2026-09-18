flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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18.09.2026 10:02:29
MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in flatexDEGIRO eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 18.09.2025 wurde das flatexDEGIRO-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27.04 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das flatexDEGIRO-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.698 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen flatexDEGIRO-Aktien wären am 17.09.2026 110.95 EUR wert, da der Schlussstand 30.00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10.95 Prozent erhöht.
Der flatexDEGIRO-Wert an der Börse wurde auf 3.26 Mrd. Euro beziffert. flatexDEGIRO-Anteile wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des flatexDEGIRO-Papiers lag damals bei 4.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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