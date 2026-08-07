flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
31.16CHF
-2.46CHF
-7.32 %
07.08.2026
SWX
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07.08.2026 10:15:47
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
31.94 CHF -2.41%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Juli sei saisonal recht ruhig gewesen, schrieb Christoph Greulich am Donnerstag zu Europas Handelsplattformen./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.06 €
|
Abst. Kursziel*:
40.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.93%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse