flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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flatexDEGIRO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 46,50 auf 48,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke Gewinnwachstum werde nach wie vor nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Amit Jagadeesh in einer Analyse vom Freitag. Die Zahlen des Online-Brokers für das zweite Quartal seien besser als erwartet gewesen. Der Experte sieht eine überzeugende Kombination aus prozentual zweistelligem Umsatzwachstum, steigenden Margen und attraktiver Bewertung./rob/ajx/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.56 €
|
Abst. Kursziel*:
27.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.86%
|
Analyst Name::
Amit Jagadeesh
|
KGV*:
-
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