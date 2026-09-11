Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0.23 Prozent höher bei 31’669.28 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 355.323 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.082 Prozent auf 31’622.40 Punkte an der Kurstafel, nach 31’596.42 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31’478.37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31’710.97 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 2.07 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’224.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der MDAX noch bei 31’456.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der MDAX noch bei 30’146.41 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.23 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 3.42 Prozent auf 15.41 EUR), Bilfinger SE (+ 2.48 Prozent auf 76.35 EUR), Bechtle (+ 2.30 Prozent auf 35.56 EUR), JENOPTIK (+ 2.08 Prozent auf 41.28 EUR) und IONOS (+ 1.94 Prozent auf 34.76 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil flatexDEGIRO (-7.88 Prozent auf 31.56 EUR), LANXESS (-4.87 Prozent auf 14.25 EUR), K+S (-3.21 Prozent auf 16.59 EUR), WACKER CHEMIE (-3.20 Prozent auf 87.75 EUR) und PUMA SE (-2.39 Prozent auf 21.69 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’900’878 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39.988 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch