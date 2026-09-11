Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’594 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9470 0.3%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’347 0.7%  Bitcoin 63’032 1.0%  Dollar 0.8169 0.5%  Öl 105.0 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Adobe-Aktie dreht ins Plus: Vorsichtiger Umsatzausblick
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oracle-Aktie rutscht ins Minus: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Wie viel Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren verloren hätten
Suche...

PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 11.09.2026 17:58:15

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der MDAX verzeichnete am Freitag Kursanstiege.

Porsche Automobil
27.15 CHF -1.40%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0.23 Prozent höher bei 31’669.28 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 355.323 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.082 Prozent auf 31’622.40 Punkte an der Kurstafel, nach 31’596.42 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31’478.37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31’710.97 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 2.07 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der MDAX bei 32’224.89 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der MDAX noch bei 31’456.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der MDAX noch bei 30’146.41 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.23 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 3.42 Prozent auf 15.41 EUR), Bilfinger SE (+ 2.48 Prozent auf 76.35 EUR), Bechtle (+ 2.30 Prozent auf 35.56 EUR), JENOPTIK (+ 2.08 Prozent auf 41.28 EUR) und IONOS (+ 1.94 Prozent auf 34.76 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil flatexDEGIRO (-7.88 Prozent auf 31.56 EUR), LANXESS (-4.87 Prozent auf 14.25 EUR), K+S (-3.21 Prozent auf 16.59 EUR), WACKER CHEMIE (-3.20 Prozent auf 87.75 EUR) und PUMA SE (-2.39 Prozent auf 21.69 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’900’878 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39.988 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu freenet AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:12 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
03.09.26 PUMA Neutral UBS AG
02.09.26 PUMA Equal Weight Barclays Capital
21.08.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Oracle nach Zahlen: KI-Cloud explodiert – aber zu welchem Preis?
09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.98 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 S2BJ7U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 37/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 37/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31’663.79 0.21%