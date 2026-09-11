Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
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11.09.2026 15:58:15
Freitagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen
Wenig Veränderung ist am Freitagnachmittag in Frankfurt zu beobachten.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.19 Prozent stärker bei 31’655.94 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 355.323 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0.082 Prozent höher bei 31’622.40 Punkten, nach 31’596.42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 31’478.37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31’710.97 Punkten verzeichnete.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 2.12 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’224.89 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, stand der MDAX bei 31’456.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’146.41 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.18 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Fraport (+ 2.88 Prozent auf 60.80 EUR), Nordex (+ 2.51 Prozent auf 39.96 EUR), Bechtle (+ 2.36) Prozent auf 35.58 EUR), Bilfinger SE (+ 2.21 Prozent auf 76.15 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.14 Prozent auf 37.64 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil flatexDEGIRO (-8.23 Prozent auf 31.44 EUR), LANXESS (-4.74 Prozent auf 14.27 EUR), K+S (-2.74 Prozent auf 16.67 EUR), RENK (-2.65 Prozent auf 41.22 EUR) und WACKER CHEMIE (-2.59 Prozent auf 88.30 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’373’396 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39.988 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.39 zu Buche schlagen. Mit 8.20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
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|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
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