TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|MDAX-Kursentwicklung
|
21.09.2026 15:58:18
Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus
Der MDAX performt aktuell positiv.
Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.51 Prozent höher bei 31’242.19 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 348.635 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.574 Prozent auf 31’262.24 Punkte an der Kurstafel, nach 31’083.97 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 31’357.95 Punkte, das Tagestief hingegen 31’050.71 Zähler.
MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’110.41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, stand der MDAX bei 32’638.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, mit 30’195.88 Punkten bewertet.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 0.847 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 5.01 Prozent auf 31.42 EUR), AIXTRON SE (+ 4.97 Prozent auf 36.56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.92 Prozent auf 71.40 EUR), JENOPTIK (+ 4.65 Prozent auf 41.38 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 4.55 Prozent auf 147.00 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen AUTO1 (-3.74 Prozent auf 18.04 EUR), Porsche Automobil (-3.20 Prozent auf 27.51 EUR), Porsche vz (-2.78 Prozent auf 44.71 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.66 Prozent auf 84.10 EUR) und Bilfinger SE (-2.26 Prozent auf 56.10 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 980’805 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.813 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der MDAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3.19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu TUI AG
|
15:58
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|TUI-Aktie in Rot: Früherer easyJet-Chef Lundgren soll Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht (AWP)
|
18.09.26
|Ex-Easyjet-CEO soll Nachfolger von Zetsche als TUI-Aufsichtsratschef werden (Dow Jones)
|
16.09.26
|MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TUI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freitagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu TUI AG
|13:42
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13:42
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13:42
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31’290.40
|0.66%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.