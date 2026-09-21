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MDAX-Kursentwicklung 21.09.2026 15:58:18

Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus

Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus

Der MDAX performt aktuell positiv.

TUI
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Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.51 Prozent höher bei 31’242.19 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 348.635 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.574 Prozent auf 31’262.24 Punkte an der Kurstafel, nach 31’083.97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31’357.95 Punkte, das Tagestief hingegen 31’050.71 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’110.41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, stand der MDAX bei 32’638.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, mit 30’195.88 Punkten bewertet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 0.847 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 5.01 Prozent auf 31.42 EUR), AIXTRON SE (+ 4.97 Prozent auf 36.56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.92 Prozent auf 71.40 EUR), JENOPTIK (+ 4.65 Prozent auf 41.38 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 4.55 Prozent auf 147.00 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen AUTO1 (-3.74 Prozent auf 18.04 EUR), Porsche Automobil (-3.20 Prozent auf 27.51 EUR), Porsche vz (-2.78 Prozent auf 44.71 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.66 Prozent auf 84.10 EUR) und Bilfinger SE (-2.26 Prozent auf 56.10 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 980’805 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.813 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3.19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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