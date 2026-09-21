Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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21.09.2026 17:58:17
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge
So performte der MDAX am Montag letztendlich.
Letztendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0.59 Prozent stärker bei 31’268.24 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 348.635 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.574 Prozent fester bei 31’262.24 Punkten, nach 31’083.97 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31’050.71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31’357.95 Punkten lag.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der MDAX bei 32’110.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, stand der MDAX bei 32’638.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, notierte der MDAX bei 30’195.88 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.931 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell flatexDEGIRO (+ 7.35 Prozent auf 32.12 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6.26 Prozent auf 149.40 EUR), AIXTRON SE (+ 5.08 Prozent auf 36.60 EUR), JENOPTIK (+ 4.81 Prozent auf 41.44 EUR) und Siltronic (+ 4.74 Prozent auf 80.60 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AUTO1 (-3.95 Prozent auf 18.00 EUR), Porsche Automobil (-3.38 Prozent auf 27.46 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3.13 Prozent auf 83.70 EUR), thyssenkrupp (-3.06 Prozent auf 14.73 EUR) und Porsche vz (-2.63 Prozent auf 44.78 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2’835’894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40.813 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.19 zu Buche schlagen. Mit 8.44 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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