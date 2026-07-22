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flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

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22.07.2026 20:42:17

flatexDEGIRO Hold

flatexDEGIRO
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Online-Broker habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob besonders den Nettogewinn hervor, den das Unternehmen ein weiteres Mal mit Blick auf das Gesamtjahr angehoben hat. Wie der Analyst sagte, impliziert sein neues Kursziel ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19, was angesichts der jüngsten Abschwächung des Kundenwachstums angemessen sei./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Hold
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flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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