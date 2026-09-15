Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Um 09:11 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.56 Prozent tiefer bei 30’882.09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 352.144 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.161 Prozent tiefer bei 31’007.02 Punkten, nach 31’057.16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 31’007.02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’878.59 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32’464.39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’582.63 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 30’469.96 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.315 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AUTO1 (+ 1.95 Prozent auf 19.35 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.01 Prozent auf 65.30 EUR), Siltronic (+ 0.59 Prozent auf 68.40 EUR), PUMA SE (+ 0.41 Prozent auf 21.80 EUR) und Sartorius vz (+ 0.39 Prozent auf 228.80 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil LANXESS (-6.00 Prozent auf 13.16 EUR), DEUTZ (-5.45 Prozent auf 11.62 EUR), DWS Group GmbH (-4.06 Prozent auf 72.05 EUR), Evonik (-3.01 Prozent auf 17.42 EUR) und flatexDEGIRO (-1.94 Prozent auf 30.32 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 499’936 Aktien gehandelt. Mit 40.084 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch