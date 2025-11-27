flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
flatexDEGIRO Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Broker habe erneut ein positives Update zum aktuellen Geschäftsverlauf abgegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bekräftigt worden sei die Zuversicht für das Jahresende, gestützt auf eine starke Handelsaktivität und Produktdiversifizierung./tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Hold
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31.86 €
|
Abst. Kursziel*:
0.44%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.00
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
