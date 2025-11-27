NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Broker habe erneut ein positives Update zum aktuellen Geschäftsverlauf abgegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bekräftigt worden sei die Zuversicht für das Jahresende, gestützt auf eine starke Handelsaktivität und Produktdiversifizierung./tih/bek;