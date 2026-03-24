E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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EON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Prognosen für die Stromnachfrage am Montag an die aktuellen Verwerfungen am Energiemarkt an. Historisch seien Energiekrisen für Versorger ein zweischneidiges Schwert gewesen, so Gandolfi. Höhere Preise sorgten zwar für höhere Gewinne, es gebe aber auch Risiken. So treibe die Inflation die Marktzinsen und damit die Eigenkapitalkosten in die Höhe. Zudem rufe die Sorge, ob sich die Verbraucher die steigenden Kosten leisten könnten, die Regulierer auf den Plan. Insgesamt sieht er den ohnehin bestehenden "Super-Zyklus" für Versorger aber noch ganz am Anfang./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Buy
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.53 €
|
Abst. Kursziel*:
24.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.86%
|
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
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20.03.26
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|Optimismus in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
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|DAX 40-Titel EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EON SE von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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18.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
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18.03.26
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Analysen zu E.ON SE
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|Goldman Sachs Group Inc.
|10:29
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:29
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Buy
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|E.ON Buy
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|26.02.26
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|20.03.26
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|Barclays Capital
|05.03.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
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|25.02.26
|E.ON Neutral
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|25.02.26
|E.ON Equal Weight
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