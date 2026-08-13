Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’494 0.3%  SPI 20’435 0.3%  Dow 53’830 0.1%  DAX 26’422 0.4%  Euro 0.9370 0.0%  EStoxx50 6’559 0.4%  Gold 4’398 -0.2%  Bitcoin 51’653 0.2%  Dollar 0.8124 -0.1%  Öl 87.0 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Swissquote Group154823524Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie im Plus: RWE erhöht Investitionsziel nach Amprion-Einstieg - Kohleausstieg weiter geplant
Brenntag SE-Aktie: Halten-Bewertung durch DZ BANK
Aebi Schmidt macht mehr Gewinn und Umsatz im zweiten Quartal - Aktie zieht an
HelloFresh-Aktie gibt ab: Spürbarer Umsatzrückgang in 2026 erwartet
freenet-Aktie wenig bewegt: Starkes Kundenwachstum - Gewinn unter Vorjahr
Suche...
ETF Sparplan

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

17.08
CHF
-0.61
CHF
-3.42 %
14:44:10
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2026 09:58:08

EON SE Buy

E.ON
17.35 CHF -1.26%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Diese deckten sich zur Gänze mit den Erwartungen, schrieb James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe keinerlei Überraschungen gegeben./bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: E.ON SE Buy
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.42 € 		Abst. Kursziel*:
11.32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.21%
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu E.ON SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 E.ON Halten DZ BANK
12.08.26 E.ON Neutral UBS AG
12.08.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 17.08 -3.42% E.ON SE