Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’378 -0.7%  SPI 20’297 -0.6%  Dow 53’738 -0.2%  DAX 26’438 0.5%  Euro 0.9398 0.2%  EStoxx50 6’543 0.0%  Gold 4’383 0.7%  Bitcoin 50’820 -1.5%  Dollar 0.8119 -0.3%  Öl 87.7 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt
Strategy-Aktie: CEO Phong Le plant erneuten Ausbau der Bitcoin-Reserven bis Jahresende
KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
Pfizer-Aktie: Gewinn schmilzt um mehr als die Hälfte - droht nun die Dividendenkürzung?
Suche...
Plus500 Depot

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktuelle Analyse 14.08.2026 12:13:44

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Buy

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Buy

EON SE-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Ahmed Farman genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

E.ON
16.29 CHF -6.09%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die fünfte Regulierungsperiode für Gas 2028 bis 2032. Dieser lasse den Schluss zu, dass die tatsächliche Eigenkapitalrendite nach Steuern im Stromgeschäft von Eon niedriger als von ihm erwartet ausfallen könnte. Dies sei zwar negativ, aber verkraftbar.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:57 Uhr verlor das Papier 3.6 Prozent auf 17.60 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 29.01 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 5’344’105 Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 12.4 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 11.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu E.ON SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten