Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Ahmed Farman beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die fünfte Regulierungsperiode für Gas 2028 bis 2032. Dieser lasse den Schluss zu, dass die tatsächliche Eigenkapitalrendite nach Steuern im Stromgeschäft von Eon niedriger als von ihm erwartet ausfallen könnte. Dies sei zwar negativ, aber verkraftbar.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der EON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:57 Uhr verlor das Papier 3.6 Prozent auf 17.60 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 29.01 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der EON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 5’344’105 Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 12.4 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 11.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.