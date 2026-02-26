Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'970 -0.1%  SPI 19'201 -0.1%  Dow 49'482 0.6%  DAX 25'120 -0.2%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 6'177 0.1%  Gold 5'181 0.3%  Bitcoin 52'773 0.6%  Dollar 0.7736 0.1%  Öl 70.4 -0.8% 
E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

17.57
CHF
0.33
CHF
1.88 %
10:15:48
SWX
26.02.2026 08:44:58

EON SE Verkaufen

E.ON
17.86 CHF 2.11%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon nach Zahlen für 2025 von 15,50 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Aktien von "Halten" auf "Verkaufen". Die Ausweitung der Investitionen und die Ziele fu?r 2030 entsprächen "nur" den Erwartungen und seien in den deutlich gestiegenen Bewertungsrelationen bereits u?ber Gebu?hr eingepreist, argumentierte Werner Eisenmann am Donnerstag. Auch eine mögliche, aber unsichere Erhöhung der Ziele bei besseren Regulierungsbedingungen ist seines Erachtens in der Aktienkursentwicklung bereits reflektiert./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Verkaufen
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
19.28 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
19.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu E.ON SE

mehr Nachrichten

Analysen zu E.ON SE

08:44 E.ON Verkaufen DZ BANK
25.02.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
25.02.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 E.ON Neutral UBS AG
25.02.26 E.ON Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

E.ON SE 17.50 1.45% E.ON SE