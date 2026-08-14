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Aktienanalyse 14.08.2026 12:28:44

Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an EON SE-Aktie

Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an EON SE-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der EON SE-Aktie durch RBC Capital Markets liegen vor.

E.ON
16.29 CHF -6.09%
Kaufen Verkaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die Regulierung des Gasmarktes. Zwar unterschieden sich Gas und Strom angesichts des Investitionsbedarfs in der deutschen Energiebranche grundlegend. Der Entwurf diene jedoch als wichtiger Anhaltspunkt für den Stromsektor. Daher würden die im Entwurf genannten Kennzahlen vom Markt eindeutig nicht positiv aufgenommen. Bei Eon liege der Fokus weiter darauf, eine mit Blick auf die Investitionsausgaben wirtschaftliche Rendite zu erzielen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der EON SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 12:12 Uhr rutschte die EON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3.6 Prozent auf 17.60 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 7.95 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6’088’963 EON SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 12.5 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird EON SE voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:55 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com
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