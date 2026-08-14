E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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EON SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die Regulierung des Gasmarktes. Zwar unterschieden sich Gas und Strom angesichts des Investitionsbedarfs in der deutschen Energiebranche grundlegend. Der Entwurf diene jedoch als wichtiger Anhaltspunkt für den Stromsektor. Daher würden die im Entwurf genannten Kennzahlen vom Markt eindeutig nicht positiv aufgenommen. Bei Eon liege der Fokus weiter darauf, eine mit Blick auf die Investitionsausgaben wirtschaftliche Rendite zu erzielen./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Sector Perform
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
19.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
17.50 €
|
Abst. Kursziel*:
8.54%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
17.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.92%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
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