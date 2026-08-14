E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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14.08.2026 14:13:44
JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für EON SE-Aktie
JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der EON SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Overweight" belassen. Pavan Mahbubani beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die Regulierung des Gasmarktes. Die Vorschläge fielen zwar mit Blick auf die Eigenkapitalrendite vor Steuern schwächer aus als erwartet. Allerdings sieht der Experte mehrere Bereiche in dem Entwurf, die auf den Stromsektor nicht anwendbar seien beziehungsweise Anpassungen erforderten. Insofern wertet er die Kursverluste als Reaktion auf die Nachrichten als Einstiegsgelegenheit in die Aktien des Energiekonzerns.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die EON SE-Aktie wies um 13:57 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3.8 Prozent auf 17.56 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 23.61 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7’250’505 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 12.2 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird EON SE voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 11:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 11:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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