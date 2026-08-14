E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
EON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 19 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Energiekonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Dies sowie die geringere Nettoverschuldung, die Bestätigung der Jahresziele und die Berücksichtigung des übernommenen britischen Energieanbieters OVO im Bewertungsmodell seien die Gründe für sein leicht höheres Kursziel./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Equal Weight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
20.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
17.41 €
|
Abst. Kursziel*:
14.88%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
17.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.60%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
12:28
|Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an EON SE-Aktie (finanzen.ch)
|
12:26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX mittags steigen (finanzen.ch)
|
12:13
|Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: EON SE-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
11:22
|Analyse: Barclays Capital bewertet EON SE-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|XETRA-Handel DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu (finanzen.ch)