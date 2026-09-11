Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
22.36CHF
-0.20CHF
-0.86 %
13:45:28
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.09.2026 12:00:03
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Bewertungsmodelle für die europäischen Energiekonzerne am Donnerstag an höhere Öl-, Gas- und Raffineriemargen an. Bei Eni und Repsol sieht er 2026 die höchsten Renditen für die Anleger./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 07:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.86 €
|
Abst. Kursziel*:
8.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.11%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|12:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:00
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|22.38
|-0.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:16
|
UBS AG
Bechtle Buy
|12:28
|
RBC Capital Markets
BAT Underperform
|12:00
|
Goldman Sachs Group Inc.
TotalEnergies Neutral
|12:00
|
Goldman Sachs Group Inc.
Shell Buy
|12:00
|
Goldman Sachs Group Inc.
Eni Buy
|11:59
|
Goldman Sachs Group Inc.
BP Buy
|11:59
|
Goldman Sachs Group Inc.
Intesa Sanpaolo Buy