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Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

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11.09.2026 12:00:03

Eni Buy

Eni
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Bewertungsmodelle für die europäischen Energiekonzerne am Donnerstag an höhere Öl-, Gas- und Raffineriemargen an. Bei Eni und Repsol sieht er 2026 die höchsten Renditen für die Anleger./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 07:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.86 € 		Abst. Kursziel*:
8.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.11%
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
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12:00 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
04.09.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
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