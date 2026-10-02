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02.10.2026 15:58:14
Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell
Der Euro STOXX 50 verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.
Um 15:41 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1.06 Prozent stärker bei 6’241.19 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.376 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’192.58 Zählern und damit 0.277 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’175.45 Punkte).
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’252.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6’183.40 Einheiten.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1.12 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’362.15 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 6’360.47 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 02.10.2025, einen Stand von 5’645.81 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6.68 Prozent zu Buche. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 7.99 Prozent auf 64.17 EUR), Siemens Energy (+ 2.61 Prozent auf 146.24 EUR), Airbus SE (+ 2.48 Prozent auf 190.30 EUR), Eni (+ 2.19 Prozent auf 24.24 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.97 Prozent auf 56.84 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen UniCredit (-2.70 Prozent auf 77.80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.53 Prozent auf 6.29 EUR), SAP SE (-1.12 Prozent auf 184.64 EUR), Deutsche Bank (-0.97 Prozent auf 30.73 EUR) und Bayer (-0.86 Prozent auf 45.01 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2’557’112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 615.435 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.31 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
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