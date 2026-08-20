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Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

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20.08.2026 09:00:43

Eni Hold

Eni
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 22 auf 25,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Explorationserfolge hätten in den vergangenen zwölf Monaten viel zu einer relativ starken Kursentwicklung beigetragen, schrieb Henry Tarr am Mittwoch. Der Cashflow des Ölkonzerns wachse durch das Modell einer satellitenartigen Unternehmensstruktur. Trotz erhöhter Gewinnschätzungen rechtfertige die gute Kursentwicklung aber nur eine neutrale Einschätzung./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Eni S.p.A. Hold
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
25.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
24.09 € 		Abst. Kursziel*:
5.83%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
24.33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.83%
Analyst Name::
Henry Tarr 		KGV*:
-
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09:00 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Eni Buy UBS AG
30.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
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