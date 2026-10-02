Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert mittags

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.69 Prozent höher bei 6’217.79 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.376 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.277 Prozent auf 6’192.58 Punkte an der Kurstafel, nach 6’175.45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6’252.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’183.40 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1.49 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’362.15 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’360.47 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 5’645.81 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.28 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 5.12 Prozent auf 62.46 EUR), Siemens Energy (+ 2.18 Prozent auf 145.62 EUR), Rheinmetall (+ 2.10) Prozent auf 965.70 EUR), Airbus SE (+ 1.84 Prozent auf 189.12 EUR) und Eni (+ 1.77 Prozent auf 24.14 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil UniCredit (-2.56 Prozent auf 77.91 EUR), Intesa Sanpaolo (-1.39 Prozent auf 6.30 EUR), Deutsche Bank (-1.19 Prozent auf 30.66 EUR), Bayer (-1.12 Prozent auf 44.89 EUR) und BMW (-0.66 Prozent auf 54.46 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1’200’427 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 615.435 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

2026 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7.69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch