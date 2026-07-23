NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die operativen Trends sowie Wachstumsprojekte im Fördergeschäft dürften bei der in Kürze anstehenden Zahlenvorlage im Fokus stehen, schrieb Biraj Borkhataria in eine Analyse am Donnerstag. Ferner seien höhere Ausschüttungen an die Aktionäre bei einem Brent-Ölpreis von über 90 Dollar möglich. Andererseits könnte der italienische Staat zur Unterstützung der Verbraucher bei hohen Energiekosten einen Teilverkauf seines Anteils an Eni in Erwägung ziehen./rob/ajx/he;