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Euro STOXX 50-Performance im Fokus 02.10.2026 09:28:22

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start

Der Euro STOXX 50 behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Siemens Energy
135.75 CHF 0.27%
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Am Freitag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0.27 Prozent stärker bei 6’192.03 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5.376 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.277 Prozent stärker bei 6’192.58 Punkten, nach 6’175.45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6’196.30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’183.40 Punkten.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’362.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’360.47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’645.81 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.84 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 3.01 Prozent auf 61.21 EUR), Siemens Energy (+ 1.66 Prozent auf 144.88 EUR), Eni (+ 1.33 Prozent auf 24.04 EUR), Airbus SE (+ 1.08 Prozent auf 187.70 EUR) und Rheinmetall (+ 0.86 Prozent auf 953.90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil UniCredit (-1.96 Prozent auf 78.39 EUR), Bayer (-0.90 Prozent auf 44.99 EUR), adidas (-0.81 Prozent auf 141.50 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.42 Prozent auf 6.36 EUR) und Deutsche Bank (-0.39 Prozent auf 30.91 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 183’477 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 615.435 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

2026 weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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