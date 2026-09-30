Was Analysten von der Eni-Aktie erwarten

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Eni-Aktie abgegeben.

5 Experten stufen die Eni-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 28,36 EUR beziffert, während sich der aktuelle FSE-Aktienkurs von Eni auf 24,00 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 28,00 EUR 16,67 24.09.2026 Barclays Capital 30,50 EUR 27,08 15.09.2026 Jefferies & Company Inc. 30,00 EUR 25,00 14.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 26,00 EUR 8,33 11.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 26,50 EUR 10,42 08.09.2026 Barclays Capital 29,50 EUR 22,92 04.09.2026 RBC Capital Markets 28,00 EUR 16,67 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch