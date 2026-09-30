Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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30.09.2026 18:00:38
Was Analysten von der Eni-Aktie erwarten
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Eni-Aktie.
Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Eni-Aktie abgegeben.
5 Experten stufen die Eni-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 28,36 EUR beziffert, während sich der aktuelle FSE-Aktienkurs von Eni auf 24,00 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|28,00 EUR
|16,67
|24.09.2026
|Barclays Capital
|30,50 EUR
|27,08
|15.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|30,00 EUR
|25,00
|14.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|26,00 EUR
|8,33
|11.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|26,50 EUR
|10,42
|08.09.2026
|Barclays Capital
|29,50 EUR
|22,92
|04.09.2026
|RBC Capital Markets
|28,00 EUR
|16,67
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Jefferies & Company Inc.
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Im Fokus stehen:
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