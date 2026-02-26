Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Eni Underweight

Eni
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 17,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe im vergangenen Quartal die Erwartungen dank positiver Steuereffekte im niedrigen einstelligen Prozentbereich übertroffen, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf die Zahlen. Die anschließende Analystenkonferenz habe eine solide Botschaft mit Blick auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie geliefert, die beim Kapitalmarkttag Mitte März im Fokus stehe./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

