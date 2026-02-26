Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
Eni Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 17,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe im vergangenen Quartal die Erwartungen dank positiver Steuereffekte im niedrigen einstelligen Prozentbereich übertroffen, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf die Zahlen. Die anschließende Analystenkonferenz habe eine solide Botschaft mit Blick auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie geliefert, die beim Kapitalmarkttag Mitte März im Fokus stehe./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Eni S.p.A. Underweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17.50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
19.57 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.57%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
19.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.87%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
