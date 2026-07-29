Eni 21.82 CHF 6.19% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die starke operative Entwicklung des italienischen Energiekonzerns habe sich fortgesetzt, schrieb Biraj Borkhataria in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zudem habe Eni die Aktienrückkäufe erneut aufgestockt./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:36 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.