Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. Borkhataria setzt vor allem auf BP, Repsol, Neste und Aker BP./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
24.22 €
|
Abst. Kursziel*:
15.63%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
24.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.06%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
22.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 mittags in Grün (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|13:59
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:59
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:59
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|22.76
|1.65%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:17
|
UBS AG
McDonald's Buy
|14:04
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|14:04
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|14:03
|
RBC Capital Markets
TotalEnergies Outperform
|14:03
|
RBC Capital Markets
Shell Sector Perform
|14:03
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|13:59
|
RBC Capital Markets
Eni Sector Perform