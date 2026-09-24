Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’928 0.1%  SPI 19’731 -0.1%  Dow 51’339 -0.3%  DAX 25’379 -0.1%  Euro 0.9415 0.2%  EStoxx50 6’294 -0.1%  Gold 4’266 -0.5%  Bitcoin 69’439 -0.3%  Dollar 0.8282 0.4%  Öl 105.5 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HIAG-Aktie fester: Geschäftsmodell wird fortgeführt
lastminute-Aktie im Minus: Zuwachs bei Abreisen
Accelleron-Aktie leichter: Aufträge für über 100 Turbolader der neuesten Generation
Infomaniak-Aktie kommt ab Oktober: Perrot Duval-Aktionäre stimmen Reverse Takeover zu
SHL-Aktie: Mögliche Schadenersatzklage in Israel
Suche...
ETF Sparplan

Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

22.76
CHF
0.37
CHF
1.65 %
15:39:20
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 13:59:57

Eni Sector Perform

Eni
22.78 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. Borkhataria setzt vor allem auf BP, Repsol, Neste und Aker BP./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
24.22 € 		Abst. Kursziel*:
15.63%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
24.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.06%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Eni S.p.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:59 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.26 Eni Overweight Barclays Capital
14.09.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen