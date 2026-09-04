Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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Eni Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit dem Top-Manager Francesco Gattei mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Bedingungen für eine Produktion in Venezuela hätten sich verbessert im Vergleich zur Vergangenheit, schrieb Biraj Borkhataria am Donnerstag. Es gebe aber auch andernorts reichlich Wachstumschancen, beispielsweise nach der Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen in Indonesien und Ägypten./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
23.74 €
|
Abst. Kursziel*:
17.97%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
23.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.17%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Analysten sehen bei Eni-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.08.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Eni S.p.A.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Eni Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Eni Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Eni Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|21.84
|-0.34%
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|08:40
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Deutsche Bank AG
ArcelorMittal Buy
|08:40
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Deutsche Bank AG
Salzgitter Buy
|08:40
|
Deutsche Bank AG
thyssenkrupp Buy
|08:27
|
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