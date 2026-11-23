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23.11.2026 10:14:00
Siemens-Aktie im Fokus: Konzern plant weitere Zukäufe und pausiert Aktienrückkäufe
Der Siemens-Chef sieht weiterhin Spielraum für grosse Übernahmen und will das Wachstum des Konzerns durch weitere Zukäufe vorantreiben. Gleichzeitig setzt Siemens sein Aktienrückkaufprogramm bis zum Frühjahr aus.
Der Technologiekonzern Siemens will sein Wachstum auch durch weitere Übernahmen vorantreiben. "Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Und das machen wir auch weiter", sagte Konzernchef Roland Busch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Dabei können die Münchner auch grosse Zukäufe stemmen. "Die Grössenordnung ist nicht das Thema. Auch wenn es um zehn Milliarden geht", so Busch. "Wenn wir ein Zielunternehmen haben, wo wir Synergien generieren können, dann haben wir die Feuerkraft auch für sehr, sehr grosse Übernahmen."
Siemens baut Digitalisierungsgeschäft durch Übernahmen aus
Siemens hatte sein Digitalisierungsgeschäft zuletzt durch mehrere Akquisitionen ausgebaut. So übernahm der Konzern etwa im vergangenen Jahr das US-Softwareunternehmen Altair für rund zehn Milliarden US-Dollar. Gut fünf Milliarden Dollar blätterte der Konzern für die US-Firma Dotmatics hin, die Forschungs- und Entwicklungssoftware insbesondere für die Pharmaindustrie anbietet.
Übernahmen zusätzlich zum geplanten Wachstum
Für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) hat sich Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von neun bis elf Prozent vorgenommen, mittelfristig sollen die Erlöse um sieben bis elf Prozent wachsen. "In der Prognose sind keine Zukäufe enthalten. Das käme noch dazu", so Busch.
Siemens setzt Aktienrückkäufe wegen Healthineers-Abspaltung aus
Siemens wird bis zum Frühjahr zunächst keine eigenen Aktien mehr an der Börse zurückkaufen. Das laufende Rückkaufprogramm wird wegen der Vorbereitungen zur Abspaltung einer Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers ausgesetzt, wie der Konzern mitteilte. Bis zum Vollzug der Abspaltung soll die Zahl der eigenen Aktien konstant gehalten werden. Im Rahmen des Rückkaufprogramms hat Siemens bislang knapp 6,66 Millionen eigene Anteile erworben.
Siemens-Aktionäre sollen für jeweils zwei Siemens-Aktien eine Aktie von Siemens Healthineers in ihr Depot gebucht bekommen. Dazu müssen zunächst die Hauptversammlungen beider Unternehmen zustimmen. Insgesamt 34,1 Prozent der Healthineers-Aktien sollen auf diesem Weg abgespalten werden.
Siemens will bei Zukäufen umsichtig vorgehen
Dabei kann Siemens auf gut gefüllte Kassen blicken: Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Mittelzufluss von mehr als 12 Milliarden Euro und damit so viel wie noch nie. Zukaufen um jeden Preis will Busch jedoch nicht. So gelte: Je grösser, desto risikoreicher. "Wir müssen halt sehr, sehr umsichtig mit dem vielen Geld umgehen, das wir haben."
Die Aktie von Siemens gewinnt auf XETRA am Montag zeitweise 1,94 Prozent auf 259,60 Euro.
AWP und Dow Jones
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