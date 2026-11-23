|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Massive Verspätungen
|
23.11.2026 10:10:00
Delta-Aktie auf Erholungskurs: Airline gibt nach technischen Problemen Entwarnung
Eine technische Störung hat bei Delta für erhebliche Verspätungen gesorgt und zahlreiche Flüge beeinträchtigt.
Technische Störung legte Flugbetrieb teilweise lahm
Medienberichten zufolge hatte die Störung alle Delta-Flüge von und nach Atlanta betroffen, dem Flughafen mit den meisten Passagieren des Landes. Die Fluggesellschaft griff auf manuelle Ausweichlösungen zurück, um einen sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten, wie sie zuvor mitgeteilt hatte. "Wir danken unseren Kunden für ihre Geduld und unseren Mitarbeitern für ihre Professionalität."
Keine Verbindung zur Störung bei der US-Luftfahrtbehörde
Vor gut einer Woche hatte eine technische Störung bei der Luftfahrtbehörde zu einem landesweiten Startverbot geführt. In der Folge wurden Tausende Flüge gestrichen. Wie die FAA nun mitteilte, besteht kein Zusammenhang zwischen dem Ausfall bei Delta und dem System der Luftfahrtbehörde.
Die Aktie von Delta Air gewinnt an der NYSE vorbörslich 2,49 Prozent auf 82 US-Dollar
ATLANTA (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Delta Air Lines Inc.
Analysen zu Delta Air Lines Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI etwas höher -- DAX mit leichter Gegenbewegung -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.