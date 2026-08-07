Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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07.08.2026
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06.08.2026 14:40:49
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2025/26 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Gewinn je Aktie habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns sei wie erwartet ausgefallen./rob/edh/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
17.41 £
|
Abst. Kursziel*:
3.42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17.90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.56%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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