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07.08.2026 12:29:00

Diageo Aktie News: Diageo legt am Freitagmittag zu

Diageo Aktie News: Diageo legt am Freitagmittag zu

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 3,7 Prozent auf 17,97 GBP zu.

Diageo
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Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 12:28 Uhr 3,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'931 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,98 GBP an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,20 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1'442'265 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 21,42 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Mit einem Zuwachs von 19,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,51 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 33,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,800 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,538 USD.

Die Diageo-Bilanz für Q2 2027 wird am 28.01.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,60 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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